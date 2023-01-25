الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إنجازات رئاسية.. مجمع «المطاهرة» بالمنيا قاصرة صناعية بالصعيد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تولى الدولة المصرية خلال السنوات الماضية؛ اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

ونفذت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مجمعا بالمنطقة الصناعية فى المطاهرة على مساحة 19 فدانًا، يضم 68 وحدة صناعية بتكلفة 272 مليون جنيه.

 

المصنع عبارة عن وحدات مجهزة بكامل المرافق ومساحات مختلفة، كل وحدة مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء، قريب من الكتلة السكنية، يوفر فرص عمل نظراً للقرب من العمران، ويستفيد المصنع من الموارد الطبيعية بالمحافظة مثل (الحجر الجيري - الرمال الصفراء - الزلط والتربة الزلطية - الطفلة - الرخام ..وغيرها). 

 

وتضم الخدمات بالمجمع الصناعي مسجدا، بنك ، مطعم وكافيتريا، مبنى إداري، مبنى للمعارض، منافذ بيع وسوبر ماركت، وشيدت المباني عن منشآت معدنية وخرسانية، واجهات معمارية حديثة متميزة، يوجد منطقة للشحن والتحميل لكل وحدة بالمنشآت المعدنية، كل وحدة مجهزة بنظام إطفاء حريق، يوجد مدخل تغذية للمياه ومخرج للصرف ومدخل للكهرباء (جهد منخفض).

 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الرمال الصفراء القطاع الصناعي

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