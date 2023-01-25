الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت الشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، لإزالة الأعطال المرورية.
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.

كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.
وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين.

وتكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

محاور القاهرة والجيزة حملات مرورية رصد المخالفات كثافات مرورية زحامات مرورية آداب المرور الأعطال المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 في بورصة الدواجن

كفرالشيخ تلغى احتفالاتها بـ«عيد الشرطة» بعد استشهاد نقيب فى مداهمة جنائية

القبض على فتاة تعرض صورًا فاضحة لها على فيسبوك وإنستجرام بالعجوزة

محافظ أسوان: ممشى «أهل مصر» نقلة نوعية لم تشهدها المحافظة منذ 60 عامًا

«الرى» تواصل أعمال مشروع تأهيل وتبطين الترع بالمحافظات

التحفظ على 103 بطاقات تموينية داخل مخبز للاستيلاء على أموال الدعم بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله