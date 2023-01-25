الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الخشت» يصدر تكليفًا بإنشاء قسم خاص للأمن السيبرانى بكلية الحاسبات

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أمس، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، قدم مجلس جامعة القاهرة التهنئة بمناسبة ثورة 25 يناير، كما قدم التهنئة للشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة 71، وثمن المجلس تضحيات رجال الشرطة وشهدائها الشرفاء والتي تثبت بطولة وعطاء رجال الشرطة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن.

وكلف الدكتور محمد الخشت باستحداث أول قسم في تخصص الأمن السيبراني بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بهدف إعداد كوادر مؤهلة للدولة للعمل في هذا المجال، انطلاقًا من كونه يقع في صميم الأمن القومي والاستراتيجي لأي دولة في العالم خاصة بعد التقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال التحول الرقمي.

ووجه الدكتور محمد الخشت الشكر لعمداء الكليات على تنفيذ المعايير والسياسات الموضوعة للامتحانات والأداء المتميز خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددًا على ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج.

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، ووجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمدن الذكية والمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون للطلاب، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم.

واستعرض المجلس الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة القاهرة لعقد الاتفاقيات الدولية والدرجات العلمية المشتركة في مختلف المجالات، مع عدد من جامعات دول أجنبية بينها الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء مركز التطوير المهني، والصين لعقد درجة علمية مشتركة لتعلم اللغة العربية في الصين من خلال وضع البرامج وطرق التدريس اللازمة، واستقبال طلاب من الصين للدراسة بجامعة القاهرة.

كما وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم، منها مذكرة التفاهم بين كلية الآداب وجامعة "بابلو دي أولا بيدي" في إشبيلية والخاصة بإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى عقد درجة دكتوراه في الحوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وإنشاء برنامج دراسي بنظام الساعات المعتمدة للدراسات السينمائية بكلية الآداب.

وأقر مجلس جامعة القاهرة اقتراح الدكتور محمد الخشت بتعديل نظام رئاسة مجالس إدارات عدد من المراكز التابعة للجامعة واللوائح الخاصة بها، بحيث لا يكون رئيس الجامعة رئيسًا لمجلس الإدارة على أن يتولى رئاسة بعض المراكز نائب رئيس الجامعة المختص بمجالها، بينما يقتصر رئيس الجامعة فقط على رئاسة مجالس إدارة المراكز التي تدخل في صميم العملية التعليمية.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة على الاستجابة لمختلف الحالات الإنسانية للطلاب والمرضى من المواطنين في العديد من الجوانب، ومن بينها تقديم الخدمات العلاجية، وتخصيص منح للإقامة داخل المدن الجامعية لطلاب دولة أفغانستان، وعدد من أبناء بعض الدول الإفريقية بجامعة القاهرة وذلك في إطار مراعاة الجامعة للظروف القهرية التي يمرون بها وحرصًا على مستقبلهم ودعمًا لقوة مصر الناعمة ودورها الدولي.

واستعرض مجلس الجامعة تنفيذ أعمال مكافحة الحريق والإنذار الآلي داخل المستشفيات الجامعية، والتي يتم تنفيذها من خلال الجهات القومية.

كما استعرض المجلس الإجراءات الخاصة بجامعة القاهرة الأهلية، ومن بينها تشكيل لجنة مختصة قدمت تصورًا أكاديميًا للجامعة يتضمن 18 برنامجًا أكاديميًا و11 كلية.

الاتفاقيات الدولية الإحتفالات الكبرى التطوير المهنى التحول الرقمي الحاسبات الحاسبات والذكاء الاصطناعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 في بورصة الدواجن

كفرالشيخ تلغى احتفالاتها بـ«عيد الشرطة» بعد استشهاد نقيب فى مداهمة جنائية

القبض على فتاة تعرض صورًا فاضحة لها على فيسبوك وإنستجرام بالعجوزة

محافظ أسوان: ممشى «أهل مصر» نقلة نوعية لم تشهدها المحافظة منذ 60 عامًا

«الرى» تواصل أعمال مشروع تأهيل وتبطين الترع بالمحافظات

التحفظ على 103 بطاقات تموينية داخل مخبز للاستيلاء على أموال الدعم بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله