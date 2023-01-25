إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بصحراوى أسوان

أصيب 9 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو شمال محافظة أسوان، مساء الثلاثاء.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مركز شرطة دراو شمالي محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند قرية بنبان التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبانتقال الجهات الأمنية و سيارات مرفق أسعاف أسوان إلى مكان الحادث لمعاينته تبين أن المصابين هم كلاً من :إبراهيم أحمد علي، عمره 45 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالزراع الأيسر، وأحمد محمد عبدالرحيم، عمره 50 سنة، وسعاد على، عمرها 60 سنة، و حنان مصطفى، عمرها 30 سنة، و عيد نور، عمره 60 سنة، وعبدالوهاب أحمد، وعمره 42 سنة، وفاطمة أنور إبراهيم، عمرها 38سنة، وسعاد مصطفى محمد، عمرها 40 سنة، وإصابتهم كدمات متفرقة بالجسم، ويوسف حسن سعيد، عمره 38 سنة، وإصابته خلع بالكتف الأيسر.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

جدير بالذكر أن كان وقع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مساء الثلاثاء، مما أسفر عن أصابة 6 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق أبوسمبل جنوب المحافظة وتحديدًا عند الكيلو 16، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.