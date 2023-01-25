الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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نيفين شحاتة تكشف تفاصيل التعديلات فى مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائى

طلاب الصف الرابع
طلاب الصف الرابع الابتدائى

أوضحت نيفين شحاتة، نائب رئيس تحرير الأهرام، تفاصيل تعديلات مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي خلال الفصل الدراسي الثاني، قائلة: "إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قامت بتطوير المناهج لمرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية حتى الصف الخامس الابتدائي". 

وأضافت نيفين شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، أن العام الدراسي المقبل سيتم تطوير الصف السادس الإبتدائي.

وأشارت إلى أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان في اجتماع بمجلس الشيوخ وناقش مسألة تطوير المناهج الخاصة بالفصلين الرابع والخامس الابتدائي، خاصة وأن المناهج حجمها كبير جداً على الأطفال في هذه المرحلة العمرية، وبالتالي كان يوجد الكثير من الشكاوى لأولياء الأمور والتلاميذ من عدم احتواء جميع المناهج في الفترة المخصصة للترم الدراسي، وهو ما جعل جزءا كبيرا منها  للاطلاع فقط، معقبة: "ليس حذفاً ولكن للاطلاع فقط".

وأشارت إلى أن الحشو الزائد بمناهج الصفين الثالث والرابع الإبتدائي سيتم تخفيفه بحيث تكون مناسبة للترم ومناسبة للفترة العمرية التي يمر بها الطالب.

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