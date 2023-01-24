مناعة القطيع فى الصين.. تقرير يكشف موعد ذروة الفيروس فى البلاد

ذكرت صحيفة آسيا تايمز الآسيوية، أنه بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من السيطرة على فيروس كورونا في البلاد، فقد تشهد الصين موجة جديدة هائلة من عدوى كوفيد- 19، ويُنظر على نطاق واسع إلى الأرقام الرسمية التي تشير إلى 60 ألف حالة وفاة بين 8 ديسمبر و12 يناير على أنها تقلل من تأثير تفشي المرض.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى ديسمبر 2022، استخدمت الصين سياسات الإغلاق لتقليل فرصة انتشار الوباء على أمل القضاء على الفيروس أو بناء مناعة سكانية كافية من خلال التطعيم، وقد نجحت سياسة "صفر- كوفيد" الصارمة بشكل استثنائي في وقف انتشار الفيروس، بينما واجه العالم عودة موجات مميتة.

غير مستدامة سياسيًا واقتصاديًا

ومع ذلك، فإن عمليات الإغلاق المطولة أصبحت في النهاية غير مستدامة سياسيًا واقتصاديًا، وتركز السياسة الرسمية للصين حاليًا على تعزيز الكشف المبكر عن الحالات الشديدة وعلاجها بدلًا من الوقاية من العدوى، وقد أدى ذلك إلى مزاعم بأن البلاد تتبع الآن نهج "مناعة القطيع".

وأفادت الصحيفة بأنه تم تقديم مفهوم مناعة القطيع منذ حوالي 100 عام لشرح سبب توقف موجات الأوبئة في كثير من الأحيان قبل أن تؤثر على جميع السكان.

ومع انتشار مرض مثل كوفيد، يصاب المزيد من الناس، ويتعافى معظمهم ويكتسبون مناعة ناجمة عن العدوى، كما أن أولئك الذين يصابون بشكل متزايد لديهم اتصال مع المناعة وليس الأشخاص المعرضين للإصابة، هذا يؤدي إلى تقليل خطر انتقال العدوى.

وتتباطأ الموجة الوبائية وتنخفض في النهاية، وكان سبب الانخفاض هو أن عددًا كبيرًا بما يكفي من الناس أصبحوا محصنين، وبالتالي حماية السكان ككل - أو "القطيع"، وفي السبعينيات، وجد علماء الأوبئة معادلة بسيطة تتنبأ بنسبة الأفراد المناعيين التي يتوقف عندها عدد الإصابات عن النمو.

لكي تنجح سياسات الصحة العامة هذه، يجب أن يصل التلقيح الشامل إلى نسبة عالية من السكان. السلالات الفرعية لمتغير omicron BA.5 هي السائدة حاليًا في الصين. يبلغ متوسط قيمة Omicron 9.5 R، لذلك يحتاج حوالي 90٪ من السكان إلى الحماية الكاملة للوصول إلى مناعة القطيع، وفقًا للنموذج.

التنبؤات صعبة



من الصعب توقع ما سيحدث بعد ذلك في الصين بسبب نقص البيانات الموثوقة، حيث إنه على الرغم من أن الحالات تبدو الآن في تناقص، إلا أن النشاط التقليدي حول العام القمري الجديد سيؤدي على الأرجح إلى موجة جديدة.

ويتوقع معهد القياسات الصحية والتقييم ما يقرب من ثلاثة ملايين حالة يوميًا في ذروة قادمة بعد العام القمري الجديد و1.6 مليون حالة وفاة بحلول نهاية عام 2023.

كما أنه من المحتمل أن تبلغ الموجة القادمة من حالات كوفيد19- ذروتها في مارس، لكن هذا لا يضمن أن الوباء سينتهي عند هذا الحد.