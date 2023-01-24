الثلاثاء 24 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط شخص غسـل 50 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

غسيل اموال
غسيل اموال

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات السكنية التابعة لإحدى الشركات المملوكة له "على خلاف الحقيقة".

وقام المتهم بتحرير عقود بيع لعدد كبير من الوحدات السكنية لأكثر من شخص ، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين نظير بيع تلك الوحدات والإستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق وقيامه بغسل تلك الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال قيامه "بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات والمعاملات المالية".

وقام المتهم كذلك بايداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

إحدى الشركات إتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات الاحتيال على المواطنين الإجراءات القانونية استيلاء على أموال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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