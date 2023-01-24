الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلسلة استقالات وإقالات فى أوكرانيا بعد أول فضيحة فساد منذ بدء الغزو الروسى

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت الحكومة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، عن إقالة عدد من كبار المسئولين على خلفية قضية فساد تتعلق بعمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها، في أول فضيحة بهذا الحجم منذ بدء الغزو الروسي.

وفي المجموع غادر خمسة حكام مناطق، وأربعة مساعدي وزراء، ومسئولان في وكالة حكومية مناصبهم، بالإضافة إلى مساعد مدير الإدارة الرئاسية، ونائب المدعي العام.

وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الإثنين عن "قرارات بشأن موظفين" تتعلق بـ"مديرين من مختلف المستويات في الوزارات ومراكز الحكومة المركزية الأخرى، في المناطق وفي نظام إنفاذ القانون".

قضية الفساد في وقت حساس

وتأتي القضية في وقت تطالب فيه كييف حلفاءها الغربيين بمئات الدبابات الحديثة وأسلحة أخرى استعدادًا لهجوم آخر على الجبهة، في حين يُعتبر دعمهم العسكري والمالي ذا أهمية حاسمة.  

وأفاد موقع "زد إن. يو أيه" ZN.UA الإخباري بأن وزارة الدفاع وقعت عقدًا بشأن منتجات غذائية للجيش، بسعر مبالغ فيه. وتبلغ قيمة العقد 13 مليار هريفنيا (حوالى 324 مليون يورو)، مع تحديد الأسعار "أعلى بمرتين إلى ثلاث" من أسعار المنتجات الغذائية الأساسية حاليًا.

وعليه، أقيل الثلاثاء نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف الذي كان مسئولًا عن الدعم اللوجستي للقوات المسلحة.

واعتبر وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف الإثنين أن الفضيحة "هجوم إعلامي مصطنع" يستند إلى "حجج واهية".

وفي حين لم تُكشف أي صلة بين المسئولين المغادرين الآخرين وهذه الفضيحة، إلا أن بعضهم اتُهم بارتكاب انتهاكات أو أخطاء في الأشهر الأخيرة.

وبرز مساعد مدير الإدارة الرئاسية كيريلو تيموشينكو، في عدد من الفضائح قبل غزو موسكو وخلاله، وهو أحد المتعاونين القلائل مع الرئيس منذ انتخاب فولوديمير زيلينسكي في عام 2019 وأشرف بشكل خاص على مشاريع إعادة إعمار المنشآت التي تضررت من القصف الروسي.

وفي أكتوبر، اتُهم باستخدام سيارة دفع رباعي منحتها مجموعة جنرال موتورز الأمريكية لأوكرانيا لأغراض إنسانية. وبعد الكشف عن ذلك، أعلن تيموشينكو عن نقل السيارة إلى منطقة قريبة من خط المواجهة.

الحكومة الأوكرانية الغزو الروسي فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني الدبابات الحديثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-1-2023 في البنوك المصرية بنهاية التعاملات (تحديث لحظي)

هل البنوك تعمل غدا؟ .. تعرف على إجازة 25 يناير 2023 للبنوك

رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة 71

كيف تحولت السوشيال ميديا إلى سوق موازية لبيع العملات الأجنبية؟

تكثيف ساعات تصوير مسلسل «الكتيبة ١٠١» لعرضه فى رمضان المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله

وزير العدل الفلسطينى: ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الخان الأحمر مخالفة للقوانين الدولية