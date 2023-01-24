جامعة المنصورة تكرم مسئولى منظومة الشكاوي الحكومية

كرم دكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، مسئولي منظومة الشكاوى الحكومية بقطاعي التعليم والمستشفيات، لما حققته الجامعة من معدلات إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها خلال الفترة الماضية حيث حققت نسبة 99% لإجمالي إنجاز الشكاوى، وفقا للتقرير الصادر من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء.



وقال خاطر، إن الجامعة قامت بزيادة عدد الوحدات التي تستقبل الشكاوى لتصل إلى 33 وحدة تستقبل الشكاوى إلكترونيًا والتفاعل معها وزيادة عدد مقدمي الخدمة بالجامعة لرفع كفاءة وفعالية التعامل مع شكاوى المواطنين والرد عليها في أقصر مدة زمنية ممكنة، ولتكون الجامعة واجهة عصرية للدولة المصرية تتواكب مع التطورات الحديثة الذي تشهدها الجمهورية الجديدة.

يذكر أن جامعة المنصورة قد حققت أعلى معدلات في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها خلال عام 2022 وعددها 1493 شكوى بمعدل إنجاز 99%.