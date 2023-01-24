الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرى: مصر حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع جنوب السودان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بال ماي دينج، وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، بحضور السفير معتز مصطفي عبد القادر، سفير مصر بجنوب السودان، والوفد الرسمي المرافق للوزير، حيث تم التباحث حول ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى، وذلك فى إطار زيارته الحالية لدولة جنوب السودان الشقيقة.

إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية 

 

وقال الدكتور هاني سويلم، إن جلسة المباحثات الموسعة تهدف لبحث تقدم سير العمل في المشروعات التنموية المشتركة في مجال الموارد المائية والتي تأتي في المقام الأول لخدمة مواطني جنوب السودان من خلال توفير مياه الشرب النقية مثل مشروعات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية، وكذلك مشروعات حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في توفير مياه الشرب والرعى للثروة الحيوانية والحماية في الفيضانات، بالإضافة لإنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور عاصمة ولاية جونجلي لجمع البيانات والمعلومات الهيدرولوجية اللازمة لإعداد الدراسات المشتركة التي تسهم في التنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر من مخاطر الفيضان.

مشروعات مصرية لخدمة الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضان 

وأكد الدكتور سويلم اهتمام مصر بأعمال تطهير المجاري المائية من الحشائش المائية والتي تسهم في خدمة الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضان وبالتالي تحقيق الاستقرار للمواطنين، بالإضافة لاهتمام مصر بالدعم المؤسسي لوزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان من خلال دراسة إنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر، وكذلك الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات.

واوضح وزير الري، أن العلاقات المصرية الجنوب سودانية عميقة وممتدة على كافة الأصعدة، خاصة التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري والذى يمتد لسنوات طويلة، وأن مصر حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم الفني للاشقاء بجنوب السودان.

في السياق ذاته، التقى الدكتور هانى سويلم، ضيو مطوك وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، حيث تم بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وفرص الاستثمار المختلفة في كافة المجالات بما يحقق مصالح البلدين وينعكس إيجابيا على المواطنين بجنوب السودان.

وأكد الدكتور سويلم، خلال اللقاء، أن مصر حريصة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع دولة جنوب السودان وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام في دفع عجلة التنمية والاقتصاد بجنوب السودان بالشكل الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بجنوب السودان.

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