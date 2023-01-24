نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 

تحتل نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2023 المنصات الإلكترونية حاليا لرغبة أولياء الأمور في معرفة درجات أبنائهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023 قبل انطلاق اجازة نصف العام المزمع أن تنطلق يوم السبت المقبل الموافق 28 يناير الجاري وفقا للجداول التي تم وضعها بواسطة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية الاستعلام عن درجات طلاب مرحلة التعليم الأساسي من بينهم طلاب 6 ابتدائي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بكافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات.

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يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022-2023 انطلق يوم 9 يناير الجاري وستستمر حتى يوم 26 يناير 2023 وذلك وفقا للمخطط الزمني المعتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي للعام الدراسي الحالي 2022-2023 لكافة مدارس الجمهورية.

خطوات معرفة نتيجة 6 ابتدائي 2023

يستطيع أولياء أمور طلاب 6 ابتدائي الاستعلام عن درجات أبنائهم في الامتحانات النهئاية للترم من خلال الموقع الإلكتروني وذلك بإتباع كافة الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا) .

اختيار أيقونة نتائج الطلاب للفصل الأول الدراسى.

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام في الخانات المخصصة لذلك.

إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة.

ظهور القائمة الكاملة للمواد الدراسية التي يخضع الطالب لامتحانها.

يذكر أن طلاب الصف السادس بالمرحلة الابتدائية يخضعون حاليا لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتي بدأت يوم السبت الموافق 22 يناير وتستمر حتى يوم الأربعاء 25 يناير 2023 في كافة المدارس.

موعد إعلان نتيجة طلاب 6 ابتدائي 2023

يمكن إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2023 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأسبوع الثاني من اجازة نصف العام أو الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني على أقصى تقدير حيث تخضع أوراق الامتحانات للتصحيح أول بأول داخل اللجان الامتحانية .