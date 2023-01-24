أخبار الظهيرة|فحص الامتحانات الصعبة بالشهادة الإعدادية.. والأهلى يواجه البنك فى البروفة الأخيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

مصدر بـ«تعليم الجيزة»: فحص الامتحانات الصعبة بالشهادة الإعدادية

قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه سيتم فحص جميع شكاوى طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة عن صعوبة بعض امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أنه سيتم التحقق من مدى مطابقة الورقة الامتحانية للامتحانات التي بها شكاوى:

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الأهلي يواجه البنك في البروفة الأخيرة قبل مونديال الأندية

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

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كواليس زيارة وزير الخارجية الأمريكي تتصدر عناوين صحف اليونان

تصدرت أزمة المهاجرين والزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى اليونان، الصحف اليونانية اليوم، ومن المقرر أن تكون يومي 20 و21 فبراير المقبل، بهدف المشاركة في الحوار الاستراتيجي بين اليونان والولايات المتحدة.

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فرمانات خالد يوسف تحكم لوكيشن «سر السلطان»

فرض المخرج خالد يوسف سياجًا من السرية على مسلسله الرمضاني الجديد "سر السلطان" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

ووجه خالد يوسف لطاقم عمل المسلسل مجموعة من التعليمات الصارمة منها ظهورهم بشكلهم الطبيعي دون مكياج.

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رئيس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى تابعًا

ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها.

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