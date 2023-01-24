الأهلي يواجه البنك في البروفة الأخيرة قبل مونديال الأندية

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

يدخل المارد الأحمر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في "الكلاسيكو" بالجولة الماضية بثلاثية دون رد ويطمح لمواصلة الانتصارات لتوسيع الفارق على صدارة الترتيب للاقتراب من تحقيق اللقب الغائب عن خزائن المارد الأحمر في آخر موسمين والحفاظ على سلسلة الانتصارات قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في مونديال الأندية.

في المقابل يدخل البنك الأهلي بقيادة أمير عبدالعزيز اللقاء للخروج بنتيجة إيجابية، تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم حيث يعاني من نزيف النقاط في آخر أربع مباريات، مما جعل الادارة تقوم بتوجيه الشكر لحلمي طولان المدير الفني واسناد مهمة تدريب الفريق لامير عبدالعزيز.

وعقدالسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين حذرهم من الإفراط في الفرحة بعد الفوز على الزمالك.

وكشف مصدر مسؤول أن كولر أكد للاعبين أن مواجهة البنك من أصعب المواجهات خاصة أن المنافس سيلعب بدوافع مختلفة لتحقيق أفضل نتيجة.

وأضاف المصدر أن المدير الفني شدد على اللاعبين بضرورة نسيان نتيجة القمة وحذرهم من التراخي خاصة أن مباراة البنك البروفة الأخيرة قبل السفر إلى المغرب.