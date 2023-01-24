محافظ الوادي الجديد يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

وضع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، ترافقه الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ71، بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وعزفت فرقة الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، أعقبها قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة البواسل، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداءً لأمن الوطن وسلامة مواطنيه.

وحرص محافظ الوادي الجديد على تقديم التهنئة لضباط وأفراد الشرطة ومشاركتهم احتفالهم، مثمنًا تضحياتهم على مدار التاريخ، لحماية استقرار الوطن ومقدّراته، ودعم مسيرة التنمية والازدهار نحو الجمهورية الجديدة، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يوفق رجال الشرطة والقوات المسلحة المصرية، درعًا يحمي الحاضر والمستقبل.

وشهد ميدان البساتين بمحافظة الوادي الجديد اليوم الثلاثاء، الموافق الخامس والعشرين من يناير 2023، توزيع ضباط الشركة الحلوي وأعلام مصر وكتيبات عن عيد الشرطة، بمناسبة عيد الشرطة الـ71، وسط سعادة وبهجة وتبادل التهنئة بين المواطنين ورجال الشرطة، كما قام المواطنون بالتقاط الصور التذكارية مع رجال الشرطة بالورود،

وعبر أهالي المحافظة عن سعادتهم بتواجد مدير الأمن ورجال الشرطة لتحية الأهالي في يوم الاحتفال بعيد الشرطة، لتذكيرهم بالتضحيات التي يقوم بها رجال الشرطة من أجل راحة وأمن المواطن.

جدير بالذكر أن عيد الشرطة يأتي في يوم 25 يناير من كل عام تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية عام 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية الأبطال على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير 1952 بعدما رفضوا تسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للاحتلال الإنجليزي.

بدأت معركة الشرطة يوم الجمعة 25 يناير عام 1952 عندما قام القائد البريطاني بمنطقة القناة «البريجادير إكسهام» باستدعاء ضابط الاتصال المصري، وسلمه إنذاراً لكي تسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة.