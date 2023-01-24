رامز جلال يتصدر إيرادات شباك التذاكر بفيلم «أخي فوق الشجرة»

تصدر فيلم «أخي فوق الشجرة» بطولة النجم رامز جلال قائمة الإيرادات اليومية في دور العرض السينمائي، حيث حصد أمس 400 ألف و626 جنيه، لتصل إجمالي إيرادات ما حققه الفيلم على مدار 6 أيام عرض 3 ملايين جنيه حتى الآن.

قصة فيلم أخي فوق الشجرة

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ويحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، لكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسًا على عقب، ويجسد رامز خلال أحداث الفيلم الشخصيتين، ويعاني "بهاء" من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، كما تنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم.

أبطال فيلم اخي فوق الشجرة

فيلم "أخي فوق الشجرة" كان يحمل اسم "نصي الحلو" أثناء فترة التصوير قبل تغييره مع بدء عمليات الدعاية فيلم "أخي فوق الشجرة" من بطولة رامز جلال، وتارا عماد، ونسرين طافش، وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.