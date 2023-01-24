التخطيط: 3,1 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 182 مشروعًا تنمويًا بالأقصر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الأقصر لعام 22/2023، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن " خطة المواطن"، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبني على الأدلة، حيث تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي (22/2023، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التي ترصد حالة التنمية الحالية في كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهي بذلك تساهم في أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة في محافظته.

وأضافت السعيد أن "خطة المواطن" بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.

وسلطت السعيد الضوء على "تطبيق شارك 2030" والذي يهدف إلى الإنتقال من "خطة المواطن" إلى "مُتابعة المواطن"، موضحة أن شارك 2030" أول تطبيق إلكتروني تفاعلي تطلقه الحكومة المصرية، لتوعية المواطنين بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات الأداء المرتبطة بها في كافة القطاعات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، التي أكدت على ضرورة مشاركة كافة المواطنين في عملية التنمية، وتمكينهم من المتابعة الدورية لجهود وبرامج تحقيق التنمية، حيث يوفر التطبيق قاعدة بياناتٍ ضخمةٍ ومُفصّلةٍ عن المشروعات والبرامج التي تنفذها الدولة، وهو ما يساهم بدوره في تعزيز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية، فضلاً عن نشر ثقافة الأداء بين المواطنين وداخل الجهاز الإداري للدولة، كما يتيح التطبيق الفرصة للمواطنين للقيام بـ)المُتابعة التشاركية الفعّالة(، واقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الأقصر أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 182 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الأقصر بخطة عام 22/2023 تبلغ (3.1 مليار جنيه) بنسبة زيادة 24% عن خطة 2022/21، وهذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الأقصر بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 745 مليون جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 24%، ويخص قطاع الصحة 719 مليون جنيه بنسبة 23%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 677 مليون جنيه بنسبة 22%، ويخص قطاع التعليم العالي 375 مليون جنيه بنسبة 12%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 192 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 408 مليون جنيه بنسبة 13%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة الأقصر في خطة 22/2023 تتمثل في توجيه 699 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي مجال الصحة إنشاء وتطوير 5 مستشفيات بمحافظة الأقصر، وفي مجال التنمية المحلية رصف طرق بحوالي 153 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 129 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.

وحول مُبادرة "حياة كريمة " في مُحافظة الأقصر بالمرحلة الأولى" أوضح التقرير أن عدد المراكز المُستهدفة 2 (إسنا – أرمنت)، وعدد القرى المٌستهدفة: 36 قرية، ويبلغ عدد السكان المٌستفيدين: 606 ألف نسمة.