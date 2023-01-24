«صحة الإسكندرية» توقع الكشف الطبى مجانًا على 1337 مريضًا

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة علاجية بقرية "العراق" بالعامرية، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتي أسفرت عن توقيع الكشف الطبي المجاني على 1337 مريضًا.

وقالت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة أميرة طهيو- في بيان، اليوم الثلاثاء- إن القافلة ضمت 8 عيادات طبية في تخصصات "الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، والجلدية والتناسلية، والأنف والأذن والحنجرة"، وشارك فيها 54 عضوا من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال، علاوة على سائقي العيادات المتنقلة التابعين للإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1337 مريضا من أهالي القرية تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 11 حالة إلى المستشفيات الحكومية؛ لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جهتها، قالت منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية الدكتورة رشا مسامير، إنه تم خلال القافلة إجراء 373 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة، و276 تحليلا بمعمل الطفيليات، و14 أشعة سينية، علاوة على فحص 98 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحي لعدد 840 مواطنا من أهالي القرية في عدد من الموضوعات الصحية.

وفي سياق متصل، قال مدير عام منطقة العامرية الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية الدكتور مراد ظريف، إن فريقا طبيا من وحدة طب الأسرة بقرية البصرة توجه إلى دار "اقرأ" لتحفيظ القرآن الكريم، لتفعيل المبادرات الرئاسية في مجال صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، حيث تم فحص 68 حالة ضمن مبادرة صحة المرأة، و77 حالة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

كما توجه فريق طبي من وحدة طب الأسرة بقرية الوفاء إلى شركة الروضة للتنمية الزراعية، حيث تم فحص 9 حالات ضمن مبادرة صحة المرأة، و41 حالة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وتوجه فريق طبي من وحدة طب الأسرة بالمجزر الآلي وآخر من وحدة طب الأسرة بزاوية عبد القادر إلى مستشفى العامرية العام، حيث تم فحص 37 حالة ضمن مبادرة صحة المرأة، و50 حالة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.