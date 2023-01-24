محافظ القليوبية يتفقد مشروعات الصرف الصحي في قليوب والقناطر الخيرية

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لتفقد مشروعات الصرف الصحي بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية للنهوض، بمستوى الخدمات المقدمة ومتابعة المشروعات ودفع العمل بها للانتهاء منها وفق جداولها الزمنية.

وتفقد محافظ القليوبية المرحلة الثالثة من محطة معالجة صرف صحي شركس بمدينة القناطر الخيرية، والتي تقع على مساحة 5 أفدنة والتي تبلغ طاقتها من 80/40 ألف م3/يوم والتي تبلغ تكلفتها 211 مليون جنيه، علما بأن المرحلة الثانية للمحطة جاري الانتهاء منها لتصبح الطاقة الإجمالية التي تستوعبها المحطة بعد نهو توسعات المرحلة الثانية والثالثة 215 ألف م3/يوم، وجاري الانتهاء من إجراءات توريد الأعمال الكهروميكانيكية، حيث تم البدء في الأعمال في أغسطس الماضي والانتهاء من الأعمال في يونيو 2024.

- تفقد محطة معالجة حلابة بقليوب

وتوجه «الهجان» لمدينة قليوب لتفقد محطة معالجة حلابة بقليوب والتي تقع على مساحة 5 أفدنة بتكلفة 120 مليون جنيه بطاقة تصل إلى 10 ألف /م3 في اليوم وبلغت نسبة التنفيذ 80%، وسيتم الانتهاء من جميع الأعمال 30/6/2023، موجها بدفع الأعمال وزيادة المعدات والعمالة للانتهاء من المحطة وتسليمها في المواعيد المحددة لربط محطات الرفع عليها وتشغيل مشروع الصرف الصحي بالقرية.