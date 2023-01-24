الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مشروعات الصرف الصحي في قليوب والقناطر الخيرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لتفقد مشروعات الصرف الصحي بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية للنهوض، بمستوى الخدمات المقدمة ومتابعة المشروعات ودفع العمل بها للانتهاء منها وفق جداولها الزمنية.

وتفقد محافظ القليوبية المرحلة الثالثة من محطة معالجة صرف صحي شركس بمدينة القناطر الخيرية، والتي تقع على مساحة 5 أفدنة والتي تبلغ طاقتها من 80/40 ألف م3/يوم والتي تبلغ تكلفتها 211 مليون جنيه، علما بأن المرحلة الثانية للمحطة جاري الانتهاء منها لتصبح الطاقة الإجمالية التي  تستوعبها المحطة بعد نهو توسعات المرحلة الثانية والثالثة 215 ألف م3/يوم، وجاري الانتهاء من إجراءات  توريد الأعمال الكهروميكانيكية، حيث تم البدء في الأعمال في أغسطس الماضي والانتهاء من الأعمال في يونيو 2024.

- تفقد محطة معالجة حلابة بقليوب

وتوجه «الهجان» لمدينة قليوب لتفقد محطة معالجة حلابة بقليوب والتي تقع على مساحة 5 أفدنة بتكلفة 120 مليون جنيه بطاقة تصل إلى 10 ألف /م3 في اليوم وبلغت نسبة التنفيذ 80%، وسيتم الانتهاء من جميع الأعمال 30/6/2023، موجها بدفع الأعمال وزيادة المعدات والعمالة للانتهاء من المحطة وتسليمها في المواعيد المحددة لربط محطات الرفع عليها وتشغيل مشروع الصرف الصحي بالقرية.

اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية قليوب والقناطر الخيرية محافظ القليوبية متابعة المشروعات محطة معالجة صرف صحي مشروعات الصرف الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

ضبط سيدة تروج فيديوهات إباحية عبر «إنستجرام»

تحديث ساعة يوم القيامة على خلفية الحرب الأوكرانية

الحماية المدنية تنقذ 3 سيدات من ورطة «أسانسير عطلان» بقصر النيل

تضم 5 مصريين.. إعلان القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2023

تركيا تستدعى السفير الهولندي على خلفية تمزيق متطرف القرآن الكريم

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو بشأن البناء في المناطق «ج»

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على تجار فلسطينيين فى البلدة القديمة بالخليل

الجيش الإسرائيلى: تدريبات جوية وبرية مشتركة مع أمريكا تحاكى عدة سيناريوهات