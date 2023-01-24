وزير الإسكان يستعرض مشروعات مدينة السادات خلال 2022

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم تنفيذه من مشروعات مختلفة بمدينة السادات خلال العام الماضي 2022، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ وجارٍ الاستلام للعديد من المشروعات بمختلف القطاعات بالمدينة، وفي مقدمتها مشروعات مد وتطوير أعمال المرافق بعدة مناطق.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم خلال 2022 بمدينة السادات، تخصيص حوالي 51 قطعة أرض استثمارية بمختلف الأنشطة (خدمية – زراعية – صناعية – ورش – مخازن)، وأهمها تسليم مساحة 200 فدان كتوسعات لامتداد الجامعة الأهلية بالمنوفية، بجانب تخصيص وتسليم العديد من الوحدات وقطع الأراضي السكنية بالمدينة.

وأوضح المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه فيما يتعلق بأعمال المرافق: تم الانتهاء من تنفيذ وجارٍ الاستلام الابتدائى لمحطة معالجة الصرف الصحى بتكلفة استثمارية حوالي 227 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 40 ألف م3/يوم معالجة ثنائية وثلاثية لرى المسطحات الخضراء والغابات الشجرية بالمياه المعالجة وتوفير المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ محطة فصل الصرف الصناعى عن الآدمى بتكلفة استثمارية بلغت 64.8 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 25 ألف م3/يوم، حيث تقوم المحطة برفع ناتج الصرف الصناعى للمصانع إلى نظام المعالجة ببرك الأكسدة من أجل معالجة هذه المياه وإعادة استخدامها، وذلك ضمن تطوير أعمال البنية التحتية بالمدينة.

وأضاف سالمان أنه جارٍ الاستلام الابتدائي لأعمال مرافق قطع أراضى الإسكان المميز بالمنطقة السكنية 23، ومرافق المنطقة الصناعية الثامنة "مرحلة ثالثة" لخدمة 1076 قطعة أرض صناعية تضم مختلف الأنشطة المختلفة لجذب المستثمرين، لضخ مزيد من الاستثمارات بالمدينة، وأعمال مرافق حى الفردوس لخدمة 2530 قطعة أرض سكنية وتسليمها للفائزين بها فى المواعيد المحددة، ومرافق المنطقة السكنية 31.

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أنه تم الاستلام الابتدائى لأعمال طرق منطقة المطورين، المرحلة الثانية، بإجمالى أطوال بلغت 15 كيلو مترا، وطرق المنطقة السكنية 31 بإجمالى أطوال 5 كم لخدمة المنطقتين وتيسير الحركة المرورية.

وأعلن سالمان عن أنه فى قطاع الخدمات التعليمية: جارٍ الاستلام الابتدائى لمدرسة تعليم أساسى سعة 42 فصلا بالمنطقة السكنية الـ26، ومدرسة تعليم أساسى بحى الفردوس سعة 42 فصلا، لخدمة أهالى المنطقتين، بجانب افتتاح مدرسة تعليم أساسى بحى النور سعة 42 فصلا، ومدرسة تعليم ثانوى بحى الزيتون سعة 42 فصلا، وأخرى بذات السعة تعليم تجريبي بحى الزيتون، للإسهام فى تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية بمختلف المدارس.

ونوه سالمان عن أنه جارٍ الاستلام الابتدائى للسوقين التجاريتين 1 و2 وتضمان 16 محلاً تجارياً بحى الفردوس، لخدمة سكان عمارات الإسكان الاجتماعى.

وأضاف أنه تم تسليم 2166 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بحي النرجس وحى الفردوس والمنطقة السكنية الـ21 والمنطقة السكنية الـ29، و 8710 قطع أراضٍ متنوعة بين (إسكان مميز "بيت الوطن" - إسكان متوسط)، وذلك بهدف تحقيق رغبة المواطنين لتملك وبناء سكن خاص بالإضافة إلى المردود الاجتماعى الإيجابي لمشروع بيت الوطن، والذى يعد فرصة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

وأكد المهندس رجب سالمان أن من أهم المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة: محطة محولات كهرباء بمناطق الامتداد السكني بطاقة 525 م.ف.أ. بقيمة 385 مليون جنيه ونسبة إنجاز 85% لخدمة الأحياء السكنية بمنطقة الامتداد والتوسعات بإجمالي 14 حيا سكنيا، و2000 وحدة سكنية نموذج 3 غرف + صالة بمساحة 90 مترا بحى الفردوس ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، و 1020 وحدة سكنية نموذج 3 غرف + صالة بمساحة 90 مترا بحى النور ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، و180 وحدة سكنية نموذج غرفتين + صالة بمساحة 75 مترا بحى الفردوس بالمبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين، مشيراً إلى أن نسب تنفيذ الوحدات السكنية تتراوح من 50%-90%.