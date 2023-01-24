شبورة كثيفة على الطرق الصحراوية والزراعية ببني سويف (صور)

شهدت محافظة بني سويف اليوم الثلاثاء، شبورة مائية كثيفة على الطريق الصحراوي الشرقي والغربي، والطرق الزراعية والرئيسية داخل المحافظة ما تسبب في عدم وضوح الرؤية بالشكل المطلوب.

واضطر قائدو السيارات إلى تخفيض السرعة بالطرق بسبب عدم وضوح الرؤية بالشكل المطلوب، وانتشار رجال المرور لتحذير السائقين، والالتزام بالسرعة المقررة حفاظًا على سلامتهم.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة بني سويف والغرف الفرعية بمراكز المحافظة السبع الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات وبخاصة مع الشبورة التي شهدتها مناطق بالمحافظة.

وأعلنت محافظة بني سويف الاستعدات في كافة القطاعات والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، منذ بداية فصل الشتاء.

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور.

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