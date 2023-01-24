الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اتحاد الكرة يستقر على إقالة كلاتنبرج من منصبه

كلاتنبرج وجمال علام
كلاتنبرج وجمال علام

تتجه النيه داخل اتحاد الكرة لإقالة الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام من منصبه لعدم الاستجابة لطلبات اتحاد الكرة ورابطة الأندية فى التواجد يوميًا في مقر اتحاد الكرة، وعدم تكرار السفر خارج مصر لبحث مشاكل  التحكيم. 

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن كلاتنبرج ضرب عرض الحائط سواء بالنسبة لنصائح الرابطة أو اتحاد الكرة رغم الجلسة التي جمعتهما معه الأسبوع الماضي، وشددا عليه ضرورة تواجده بشكل مستمر في لجنة الحكام لعلاج الأخطاء.

واضاف المصدر، أن كلاتنبرج لم يحضر لمقر اتحاد الكرة منذ الأربعاء الماضي، وترك مسئولية اللجنة لأعضاء لجنة التحكيم .

وكانت الجلسة الأخيرة التي جمعت كلاتنبرج ورابطة الأندية واتحاد الكرة جلسة عاصفة، حيث شهدت شدًا وجذبًا مع كلاتنبرج بسبب تراجع مستوى التحكيم؛ مما جعل جميع الأندية تتقدم بشكاوى رسمية لاتحاد الكرة والرابطة ضد التحكيم لتكرار الأخطاء من مباراة لأخرى. 

اتحاد الكرة رابطة الأندية مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام مشاكل التحكيم إقالة كلاتنبرج أعضاء لجنة التحكيم

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اتحاد الكرة يستقر على إقالة كلاتنبرج من منصبه

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