اتحاد الكرة يستقر على إقالة كلاتنبرج من منصبه

تتجه النيه داخل اتحاد الكرة لإقالة الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام من منصبه لعدم الاستجابة لطلبات اتحاد الكرة ورابطة الأندية فى التواجد يوميًا في مقر اتحاد الكرة، وعدم تكرار السفر خارج مصر لبحث مشاكل التحكيم.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن كلاتنبرج ضرب عرض الحائط سواء بالنسبة لنصائح الرابطة أو اتحاد الكرة رغم الجلسة التي جمعتهما معه الأسبوع الماضي، وشددا عليه ضرورة تواجده بشكل مستمر في لجنة الحكام لعلاج الأخطاء.

واضاف المصدر، أن كلاتنبرج لم يحضر لمقر اتحاد الكرة منذ الأربعاء الماضي، وترك مسئولية اللجنة لأعضاء لجنة التحكيم .

وكانت الجلسة الأخيرة التي جمعت كلاتنبرج ورابطة الأندية واتحاد الكرة جلسة عاصفة، حيث شهدت شدًا وجذبًا مع كلاتنبرج بسبب تراجع مستوى التحكيم؛ مما جعل جميع الأندية تتقدم بشكاوى رسمية لاتحاد الكرة والرابطة ضد التحكيم لتكرار الأخطاء من مباراة لأخرى.