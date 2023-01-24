الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إنتر يخسر أمام إمبولى بهدف نظيف فى الدورى الإيطالى

إمبولي
إمبولي

خسر فريق إنتر أمام ضيفه إمبولي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوسيبي مياتزا،  في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم “ سيريا إي” موسم 2022-2023.

فريق إنتر أكمل المباراة منقوص العدد منذ الدقيقة 40 بعد تحصل لاعبه ميلان سكرينيار على البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء بسبب الخشونة على لاعب إمبولي.

واستطاع نديم بايرامي تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66، بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء، فشل أونانا حارس مرمى إنتر في التصدي لها، ليظفر إمبولي بالنقاط الثلاث.

لاعبو إنتر حاولوا بعد ذلك تعديل النتيجة لكنهم فشلوا في مسعاهم ليتلقوا الهزيمة السادسة لهم هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إمبولي لـ 25 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد إنتر عند 37 نقطة في المركز الثالث.

تشكيل إنتر أمام إمبولي في الدوري الإيطالي

أما عن تشكيل إنتر أمام إمبولي في الدوري الإيطالي فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ميلان سكرينيار - ستيفان دي فري - باستوني

خط الوسط: ماتيا دارميان - نيكولو باريلا -  هاكان تشالهانجلو - هنريك ميخيتاريان - ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - أنخيل كوريا

كشف فريدريكو باستوريلو، وكيل أعمال المدافع الهولندي ستيفان دي فري، لاعب فريق إنتر الإيطالي، عن تفاصيل تجديد عقد اللاعب مع إدارة ناديه.

وينتهي عقد دي فري مع نادي إنتر بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يمنحه حرية التوقيع لأي فريق بداية من مطلع شهر يناير الجاري.


وقال باستوريلو في تصريحات لقناة راي سبورت الإيطالية: "ما يمكنني قوله هو أن إدارة إنتر اتصلوا بي مؤخرًا لإسراع محادثات عقد دي فري، وهو واحد من عملائي".

دي فري منذ انتقاله لنادي إنتر شارك في 184 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 7، بينها 18 مباراة في الموسم الجاري بمختلف البطولات، وسجل هدفًا واحدًا.

إنتر إمبولي الدورى الايطالى سكرينيار بايرامي

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