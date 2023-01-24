كهرباء جنوب الدلتا تنتهي من تركيب 176 ألف عداد كودي

كشف تقرير صادر عن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن اجمالي تركيبات العدادات الكودية منذ يوليو من العام 2020 وحتي يناير الجاري 2023.

وذكر التقرير، حصلت “الدستور” على نسخة منه، أن إجمالي العدادات الكودية التي تم تركيبها للمباني المخالفة والعشوائية بلغ 176603 عداد كودي منذ 1/7/2020 وحتي 22 يناير 2023 .

ووفق التقرير، فإن الشركة تعمل علي تركيب تلك العدادات طبقاً لتعليمات مجلس الوزراء لتيسير تركيب العدادات للمواطنين بالنظام العشوائي عبر خدمة المنصة الإليكترونية الموحدة .

وتخدم شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء 4.8 مليون مشترك بمحافظات [الدقهلية –كفرالشيخ – دمياط] مقسمة لأربع قطاعات (شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – كفرالشيخ – دمياط) ويوجد العديد من المناطق الصناعية : (جمصة – دمياط الجديدة – مدينة الأثاث بدمياط – مجمع الصناعات بميت غمر– مطوبس – بلطيم – البرلس – العصافرة بالمطرية) نطاق الشركة وثلاث مصايف (رأس البر – جمصة – بلطيم) .

ويبلغ إجمالي عدد الهندسات التابعة للشركة (55) هندسة 14 بقطاع شمال الدقهلية، (13) بقطاع جنوب الدقهلية – (17) بقطاع كفرالشيخ – (11) بقطاع دمياط.