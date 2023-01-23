وزير الأوقاف: كلمة الرئيس السيسى فى عيد الشرطة مفعمة بروح الإيمان

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن ‏كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في عيد الشرطة، مفعمة بروح الإيمان بالله عز وجل في مواجهة التحديات.

وقال وزير الأوقاف، في منشور على تويتر، إن كلمة الرئيس اليوم، تحمل ثقة كبيرة في الله عز وجل في غد أفضل لمصر وأهلها وتدفعنا لمزيد من بذل الجهد في سبيل هذا الوطن المحفوظ بحفظ الله عز وجل له، ثم بإيمان أبنائه به واستعدادهم للتضحية في سبيله.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، هنأ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بذكرى 25 من يناير، وذكرى عيد الشرطة المصرية.

وقال الوزير من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": يسعدني أن أهنئ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة جميعا بعيد الشرطة معربًا عن تقديره الكبير لما يبذلونه من جهد صادق في خدمة الوطن وما يقدمونه في سبيله من تضحيات عظيمة سائلًا الله عز وجل أن يحفظ جميع أبناء شرطتنا الوطنية البواسل وقواتنا المسلحة الباسلة وأن يحفظ مصر وأهلها جميعا من كل سوء ومكروه.