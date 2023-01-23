محلل يكشف لـ«القاهرة الإخبارية» أسباب تخفيض التمثيل الدبلوماسي الروسي مع إستونيا

كشف الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، أسباب تبادل روسيا وإستوانيا تخفيض التمثيل الدبلوماسي.

وقال “شعيتو”، خلال مداخلة عبر “سكايب” ببرنامج "هذا المساء" من تقديم الإعلامي أحمد أبو زيد على قناة “القاهرة الإخبارية”، إن دول البلطيق كانت تنعم بدخول ضخمة من خلال علاقاتها مع روسيا أثناء الاتحاد السوفيتي وبعد انهياره، وكل منتجاتها تصرف في روسيا، ثم أصبحت فارغة من سكانها، الذين هاجروا نتيجة البطالة، كما أنهم لم يتمكنوا من تصريف منتجاتهم في أسواق أوروبا.

وأضاف أنه بعد فشل استونيا في تصريف منتجاتها في أسواق أوروبا، أصبحت قاعدة لـ"الناتو"، وروسيا لم تعد تتحمل الدبلوماسية الناعمة بحقها، لذا استدعت سفير استونيا وطلبت منه مغادرة البلاد وتخفيف الدبلوماسيين إلى الوصول للقائم بأعمال السفير.

وأردف: "إذا توسعت المعارك، ستدفع الولايات المتحدة الامريكية بعض الدول للتورط مباشرة، وستدفع دول البلطيق للاصطدام مع روسيا".