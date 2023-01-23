الخدمات الطبية للكهرباء تنتهي من تنظيم قافلة طبية في البحر الأحمر

انتهت شركة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تنظيم انتهت القافلة الطبية في محافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة والتي نظمتها الشركة بالتعاون شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء للعاملين في وزارة الكهرباء.

ووفق بيان صادر عن الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فقد نظم القافلة قطاع الاسماعيلية الطبي التابع لشركة الخدمات الطبية علي مدار يومي ٢١ ، ٢٢ يناير ٢٠٢٣ من خلال التعاون مع مجموعة من مستشفيات القطاع الخاص، وشارك في القافلة 23 طبيب واستشاري في التخصصات التالية (جراحة الأورام ، جراحة مخ واعصاب، الجراحة العامة، القلب، العظام ، الباطنة ، المسالك ، جراحة العيون ، الأطفال ، الأنف والأذن).

كانت شركة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الكهرباء، أول قافلة طبية لفحص وعلاج والكشف المبكر عن أمراض القلب والسكر بمحافظة مرسى مطروح بإشراف الدكتور شريف حبيبة استشاري أمراض القلب والقسطرة وكهربة القلب والدكتورة بسمة النجار إخصائي أمراض المناعة والحساسية، إضافة إلى المرور على عيادات القطاع في شركات النقل والإنتاج والتوزيع برفقة أعضاء النقابات.