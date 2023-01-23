الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الخدمات الطبية للكهرباء تنتهي من تنظيم قافلة طبية في البحر الأحمر

قافلة طبية
قافلة طبية

انتهت شركة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تنظيم انتهت القافلة الطبية في محافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة والتي نظمتها الشركة بالتعاون شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء للعاملين في وزارة الكهرباء.

ووفق بيان صادر عن الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  فقد نظم القافلة قطاع الاسماعيلية الطبي التابع لشركة الخدمات الطبية علي مدار يومي ٢١ ، ٢٢ يناير ٢٠٢٣ من خلال التعاون مع مجموعة من مستشفيات القطاع الخاص، وشارك في القافلة 23 طبيب واستشاري في التخصصات التالية (جراحة الأورام ، جراحة مخ واعصاب، الجراحة العامة، القلب، العظام ، الباطنة ، المسالك ، جراحة العيون ، الأطفال ، الأنف والأذن).

كانت شركة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الكهرباء، أول قافلة طبية لفحص وعلاج والكشف المبكر عن أمراض القلب والسكر بمحافظة مرسى مطروح بإشراف الدكتور شريف حبيبة استشاري أمراض القلب والقسطرة وكهربة القلب والدكتورة بسمة النجار إخصائي أمراض المناعة والحساسية، إضافة إلى المرور على عيادات القطاع في شركات النقل والإنتاج والتوزيع برفقة أعضاء النقابات.

 

شركة الخدمات الطبية وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة القافلة الطبية مدينة الغردقة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء

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الخدمات الطبية للكهرباء تنتهي من تنظيم قافلة طبية في البحر الأحمر

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