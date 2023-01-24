يبحث عن أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 24-1-2023 الكثيرين من المسلمين في كافة أنحاء العالم الإسلامي وذلك مع الساعات الأخيرة من الليل والساعات الأولى من الفجر لإحياء الليالي بالعبادات والطاعات استعدادا شهر رمضان المبارك رغبة في بلوغ ليلة القدر التي عبادتها تعادل عبادة ألف شهر.



أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 2023

يمكن للراغبين في احياء ليالي شهر رجب 1444 الاستعانة ببعض أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 24-1-2023 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وهي كما يلي:-



اللهم أدخل السكينة والطمأنينة إلى قلوبنا والمحبة في نفوسنا والإبتسامة في وجوهنا والسعادة في بيوتنا واللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني الصحة والعافية من حيث لا احتسب .. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه اللهم وفقني وسدد خطاي ويسر أمري و وفقني يارب العالمين.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وترد بها الفتن عني وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزين بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهم بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء .. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.



اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت واذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتعافينا وتعفوا عنا وتصلح أهالينا وذرياتنا وأحسن عاقبتنا وأرحمنا برحمتك الواسعة.

مع ساعات الفجر نسألك يارب أن تشف من اتعبه مرضه وتأخر شفاؤه .. اللهم أفرغ علينا صبرا واربط على قلوبنا ولا تكلنا لأنفسنا طرفه عين وتولنا برحمتك الواسعة وإحسانك العظيم ولطفك الجميل ويسر لنا كل عسير.

اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب.. اللهم إنا نسألك الجنة والمغفرة ورحمتك فإنك على كل شيء قدير.

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