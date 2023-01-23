أحمد موسى: «الرئيس السيسي زف بشرى سارة للمواطنين حول الوضع في سيناء»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي زف بشرى سارة للمواطنين حول الوضع في سيناء، مؤكدًا أنه تم القضاء على الإرهاب بنسبة 100%، مؤكدًا أنه يجري تنظيم احتفالية كبرى في سيناء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “موسى”، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الفيلم الذي عرض خلال احتفالية عيد الشرطة الـ71، تناول دور رجال الشرطة ومساندتهم للحركة الشعبية ضد الاحتلال البريطاني في الإسماعيلية، وبرز خلاله دور رجال الشرطة وتعاونها مع الحركة الشعبية في ذلك التوقيت.

الرئيس أكد على أهمية العمل الدرامي لتضحيات الشرطة

وتابع: “الرئيس السيسي أعجب بالفيلم، وطالب بأهمية إنتاج أعمال فنية تبرز دور وتضحيات رجال الشرطة ودفاعهم عن الوطن، في سياق درامي”.