كاتب: مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات عيد الشرطة تأكيد على تقديره لدورهم

وجه الكاتب الصحفي جميل عفيفي، رسالة شكر وتقدير لرجال الشرطة في عيدهم الـ71، قائلًا: " نقدم الشكر لكل ضابط وجندي في الشرطة المصرية الذين يقدموا أرواحهم فداءً من أجل تحقيق الأمن الداخلي للدولة المصرية ومن أجل أن نعيش في سلم وأمان".

وأضاف “عفيفي” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “extra news”، أن تحقيق الأمن والأمان والاستقرار داخل الدولة المصرية هو ما تتميز به عن دول العالم أجمع، حيث يستطيع المواطن أن يسير في الشوارع ويمارس حياته بشكل طبيعي، دون أي مضايقات أو دون أي أزمات.

وأوضح الكاتب الصحفي جمال عفيفي، أن الفضل في كل ذلك يعود إلى رجال الشرطة المصرية في كافة مناحي الحياة.

ولفت إلى أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اخحتفالية عيد الشرطة الـ71، أبرزت تقدير الرئيس لرجال الشرطة ودورهم في تحقيق رسالة الأمن والسلام، وتضحياتهم التي يقدمونها يوميًا من أجل القضاء على الجريمة وحفظ أمن المواطن.