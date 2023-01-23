الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كاتب: مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات عيد الشرطة تأكيد على تقديره لدورهم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الكاتب الصحفي جميل عفيفي، رسالة شكر وتقدير لرجال الشرطة في عيدهم الـ71، قائلًا: " نقدم الشكر لكل ضابط وجندي في الشرطة المصرية الذين يقدموا أرواحهم فداءً من أجل تحقيق الأمن الداخلي للدولة المصرية ومن أجل أن نعيش في سلم وأمان". 

وأضاف “عفيفي” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “extra news”، أن تحقيق الأمن والأمان والاستقرار داخل الدولة المصرية هو ما تتميز به عن دول العالم أجمع، حيث يستطيع المواطن أن يسير في الشوارع ويمارس حياته بشكل طبيعي، دون أي مضايقات أو دون أي أزمات.

وأوضح الكاتب الصحفي جمال عفيفي، أن الفضل في كل ذلك يعود إلى رجال الشرطة المصرية في كافة مناحي الحياة.

ولفت إلى أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اخحتفالية عيد الشرطة الـ71، أبرزت تقدير الرئيس لرجال الشرطة ودورهم في تحقيق رسالة الأمن والسلام،  وتضحياتهم التي يقدمونها يوميًا من أجل القضاء على الجريمة وحفظ أمن المواطن.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في بورصة الدواجن خلال التعاملات المسائية

مدبولى: تعاون مصر والصومال بمجال الاتصالات يسهم فى دفع نمو الاستثمارات

مصر ترأس اجتماع الدورة (26) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات

إصابة محاميين في انقلاب سيارة على محور الضبعة

سياسات الطاقة المتجددة بمصر تنجح في جذب الاستثمارات

شرطة كاليفورنيا تحقق فى دوافع مطلق النار بمرقص مونتيرى بارك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية