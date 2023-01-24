أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 24-1-2023

أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 24-1-2023 من أكثر الكلمات البحثية مشاهدة عبر محرك جوجل حيث يرغب الملايين من المواطنين في معرفة أسعار تداول مدخلات البناء وتشطيب الشقق السكنية والمحلات التجارية في ظل ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي في كافة البنوك المصرية وشركات الصرافة.



أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 2023

يعرض موقع الدستور الإلكتروني تفاصيل سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 24-1-2023 من أرض مصانع شركات الإنتاج للحديد والصلب في مصر والتي يدخل فيها مواد تصنيع مستورد بنحو 25% بالإضافة إلى زيادة تكلفة تشغيل المصانع وأجور الأيدي العاملة.

وإليكم الأسعار من أرض مصانع الإنتاج:-

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 28000 جنيه للطن.



سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس 26850 جنيها للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين26850 جنيها للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 25500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 25500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاى 27360 جنيها للطن.



أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين



سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1950 جنيها للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1900 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1880 جنيها للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1870 جنيها للطن.



سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1880 جنيها للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء 1880 جنيها للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1940 جنيها للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1980 جنيها للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري بني سويف 1880 جنيها للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس 1880 جنيها للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الصالح 1880 جنيها للطن.

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