الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

7 أعمال لعبد الوهاب الأسواني بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

غلاف إحدى الروايات
غلاف إحدى الروايات

صدر حديثا عن دار تشكيل للنشر والتوزيع مجموعة روايات الكاتب الكبير عبد الوهاب الأسواني، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54 والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 25 يناير الجاري وحتى الـ 6 من فبراير المقبل.

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الروايات التي صدرت هي "اللسان المر"، "سلمى الأسوانية"، "امبراطورية حمدان"، "النمل الأبيض"، "أخبار الدروايش"، "كرم العنب"، "وهبت العاصفة".

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وحسبما أعلنت دار تشكيل للنشر والتوزيع فإنها حصلت على حقوق إعادة طبع أعمال الروائي الكبير من ابنه سامح الأسواني وأصدرت سبعة أعمال روائية فيما يصدر الباقي تباعًا.

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وعبد الوهاب الأسواني روائي ينتمي لجيل الستينيات المصري، كتب عن مسقط رأسه بجزيرة المنصورية بأسوان، وهي التي قضى فيها طفولته ثم ارتحل للإسكندرية بعد ذلك.

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كانت الجزيرة ضيفا شبه دائم في روايات الأسواني وشكلت ملمحًا اساسيًا من ملامح كتابته، وتقدم الأسواني للعديد من المسابقات وسبق له ان حصد المركز الأول في ثلاث جوائز دقعة واحدة تسلمهم من يوسف السباعي في يوم واحد.

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كان عبد الوهاب الأسواني متعدد المواهب إلى جانب عمله بالصحافة في مجلة الإذاعة والتلفزيون، فقد كتب الرواية والقصة القصيرة والكتاب الفكري أو السيري فسجل سير العديد من القادة الإسلاميين ومنهم خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح، وبلال بن رباح، وعمرو بن العاص.

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وأصدر العديد من الروايات والمجموعات القصصية ومنها على سبيل المثال "مملكة المطارحات العائلية"، و"للقمر وجهان"، وشال من القطيفة الحمراء"، و"سلمى الأسوانية"، و"النمل الأبيض".

حاز على إحدى عشر جائزة وقدمت أعماله في مسلسلات درامية وغيرها، وفاز بجائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية.

صدر حديث ا دار تشكيل للنشر والتوزيع عبد الوهاب الأسواني معرض القاهره الدولي للكتاب اللسان المر سلمى الأسوانية امبراطورية حمدان النمل الأبيض

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