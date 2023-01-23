والدة محمد عبدالوهاب عن أبطال «كابيتانو مصر»: حسيت بوجود ابنى وسطهم

تحمست الحاجة نجاة إبراهيم، والدة اللاعب الراحل محمد عبدالوهاب، ابن محافظة الفيوم، للمشاركة والتواجد في برنامج «كابيتانو مصر» خاصة بعدما وجدت أن هناك فريقًا كاملًا باسم نجلها الراحل الكابتن محمد عبدالوهاب لاعب نادي الأهلي.

وتابعت في تصريحات لـ«الدستور»: «بفرح بتشجيع الشباب كلهم خاصة بتواجدهم في برنامج ضخم وكبير للغاية مثل برنامج "كابيتانو مصر"، فهو أضخم وأكبر برنامج لاكتشاف المواهب في الشرق الأوسط، وحسيت بوجود ابني وسطهم».

وأضافت: «لو ابني محمد عبدالوهاب موجود كان هيكون فخور بيهم ومبسوط ليهم جدًا، لأنه رحمة الله عليه كان يحب تشجيع الشباب ودعمهم المستمر، وفرحت باسمه الذي ما زال يذكر حتى الآن، وكانت لافتة طيبة منهم وجود فريق باسمه، خاصة أنه كان أمر غير متوقع، وشعرت بأن روحه ما زالت موجودة رغم غياب جسده».

برنامج كابيتانو مصر

وواصل برنامج «كابيتانو مصر» جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج «كابيتانو مصر» فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط؛ لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر؛ لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

وشارك مؤمن زكريا، نجم الأهلي والزمالك السابق والمستشار الرياضي لشركة تذكرتي، في الإعلان الترويجي لبرنامج اكتشاف المواهب «كابيتانو مصر»، وتحدث قائلًا: «كل حلم بيبدأ بخطوة»، ويقام برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتي استادات وبريزنتيشن.