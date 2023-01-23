الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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حوادث

السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص فى سوهاج

سلاح
سلاح

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، حكما يقضي بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات وغرامة ألف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز طما.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز طما مفادها إحراز المتهم سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة المركز وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة.

تم القبض على المتهم وبحوزته سلاح ناري وعدد 8 طلقات بدون ترخيص، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.

إحراز سلاح نارى أحداث القضية القبض على المتهم سلاح وذخيرة مركز طما محكمة الجنايات

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