الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الضرائب» تعلن مواعيد وأماكن سيارات الدعم الفني المتنقلة للممولين

مختار توفيق
مختار توفيق

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن أماكن ومواعيد تواجد حملة السيارات المتنقلة لتقديم الدعم الفني للممولين، وتيسير تسجيلهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية بمختلف المحافظات.

وأوضحت أن السيارات ستتواجد هذا الاسبوع أيام الثلاثاء والأربعاء 24 و25 يناير ٢٠٢٣ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء بالأماكن التالية:

محافظة الجيزة: شارع مراد الجيزة

محافظة الإسكندرية: الغرفة التجارية بمحطة الرمل

محافظة القليوبية: قليوب أمام مبنى ضرائب قليوب طريق مصر اسكندرية الزراعى بعد كوبرى قليوب اتجاه شبرا

محافظة الشرقية: ميدان الزراعة برج القضاة ضرائب المبيعات

محافظة السويس: مأمورية ضرائب السويس ثالث24 أكتوبر بجوار المرور والمصالح الحكومية

محافظة بور سعيد: ش محمد على وش كسرا أمام حديقة الفرما ومول الفرما برج محمد على

محافظة الإسماعيلية: 6ش التجارى أمام دوران ش رضا

محافظة كفر الشيخ: ش الضرائب امتداد شارع الجمهورية ودوران تقسيم النيابة الإدارية ثم ش النبوى المهندس

محافظة الغربية (طنطا): ش الجيش أمام صيدناوى

محافظة الدقهلية:  بجانب مبنى المحافظة بالمنصورة

محافظة دمياط:  دمياط القديمة

محافظة البحر الأحمر:  منطقة البازارت

محافظة البحيرة (دمنهور): ميدان الساعة دمنهور

محافظة القاهرة
الثلاثاء 24 يناير 2023  مصطفى النحاس أمام مبنى ضرائب المهن الحرة 
الأربعاء 25 يناير 2023 ش محمد محمود أمام مأمورية قصر النيل وعابدين

25 يناير 2023 5 يناير 2023 24 يناير اسع إسكندر إسكندرية

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