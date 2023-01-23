البنك التجاري الدولي ينجح في إتمام 11 إصدارًا لسندات التوريق بـ 32 مليار جنيه

نجح البنك التجاري الدولي– مصر (CIB)– أكبر بنك قطاع خاص في مصر– في إتمام أحد عشر إصدارًا لسندات التوريق والسندات الإسمية في عام 2022 بقيمة إجمالية تتعدى 32 مليار جنيه.

جاء ذلك في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.

وأصدر البنك تلك السندات في قطاعات مختلفة، ومن بينها التمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، بما يشمل أكبر عملية توريق تم تنفيذها في سوق الدين المصري حتى الآن فيما يتعلق بأعمال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) لدعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وخلال الربع الأخير من 2022، تمكن البنك من إتمام أربع إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت إلى 4,327 مليار جنيه لشركات شركة بي تك للتجارة والتوزيع، وحالًا للتمويل الاستهلاكي، ودرايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، وجي بي للتأجير التمويلي والتخصيم.

وفي هذا السياق، أعربت منن عوض الله، رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي، عن فخر CIB بتحقيق هذا الإنجاز، والذي يعد تكليلًا لجهوده في مجال إصدار سندات التوريق والسندات الإسمية.

وأضافت أن البنك تمكن من إتمام إحدى عشر إصدارًا خلال 2022، قام في أغلبها بدور المستشار المالي الحصري للإصدار، كما تمكن من لعب دور محوري كضامن تغطية في 12 إصدار إضافي خلال هذا العام.

ويتطلع البنك خلال عام 2023 لإصدار المزيد من سندات التوريق والسندات الإسمية لتشمل قطاعات جديدة تماشيًا مع ما تم اكتسابه من خبرة واسعة ومرونة فريدة في تحديد هياكل التمويلات المختلفة ودمجها مع الشرائح التي تتضمن فترات سداد وعملات مختلفة لتزويد العملاء بأفضل الحلول التمويلية وتحقيق أقصى عائد ممكن منها.