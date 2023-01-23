حركة تداول السفن والحاويات العامة فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، وقد وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18927 طنًا تشمل: «7249 طن يوريا و2414 طن ملح و335 طن برتقال و1829 طن رمل و7100 طن بضائع متنوعة».

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30769 طنًا تشمل: 10412 طن قمح و206 أطنان معدات و9446 طن صويا و5500 طن خردة و2170 طن زيت طعام و186 طن تفاح و2849 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 475 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 982 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3679 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45524 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 88708 أطنان.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2600 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5125 شاحنة.

من جانبه، قال اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، إن بيانات أنشطة الميناء أظهرت طفرة في معدلات التشغيل وحركة السفن وتداول البضائع لعام 2022 بالمقارنة مع بيانات عام 2021.

واستقبل الميناء 2433 سفينة بضائع عامة منها 67 سفينة غاز مسال، مقارنة بـ1811 سفينة منها 43 سفينة غاز مسال عام 2021 بنسبة زيادة 34%، بينما استقبل 910 سفن حاويات مقارنة بـ850 سفينة خلال عام 2021 بنسبة زيادة 7%، وبذلك يكون إجمالي عدد السفن التي استقبلها الميناء 3343 خلال عام 2022، مقارنة بـ2661 عام 2021 بنسبة زيادة 26%.