الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مركز أبو قرقاص الجديد يتفقد أعمال إنشاء المستشفى المركزى الجديد

رئيس مركز أبوقرقاص
رئيس مركز أبوقرقاص الجديد يتفقد أنشاء المستشفي المركزي

تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص حنوب محافظة المنيا في أولي جولاته بعد توليه مهام منصبه أعمال إنشاء مستشفى أبو قرقاص المركزى الجديد ضمن خطة مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، والتي تصل التكلفة الإجمالية لإنشائها إلى مليار جنيه؛ لمتابعة معدلات الأداء، والوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع، والعمل على إزالة أي معوقات. 

326761243_854813765635388_8688223778456604074_n

واستمع رئيس المركز لشرح مفصل عن المشروع، حيث يعد مستشفى أبوقرقاص الجديدة من ضمن أكبر المستشفيات في المحافظة والتى تشمل أقسام “طوارئ، والأشعة، التعقيم، العيادات الخارجية، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، المعامل والمناظير، الصيدلية، النساء والتوليد، العنايات المركزة، عناية المبتسرين، والعمليات، سكن ومبيت للأطباء والحروق”. 

326796090_891844175169413_4086936488648537855_n

ووجه رئيس المركز، بوضع لافتة للمواطنين موضح عليها تاريخ بدء وإنهاء الأعمال، مؤكدا ضرورة المتابعة المستمرة والالتزام بالمواعيد والجدول الزمني للانتهاء من المستشفى، الذي يخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

326801846_1506161323210496_5761837663326785017_n

كما تفقد عددًا من المشروعات الخدمية الجارية بقرية ابيوها لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي ستغير خريطة الريف المصري تنفيذا لتوجيهات اللواء الوزير أسامة القاضى محافظ المنيا.

326804125_1641076269695888_2975930781976361931_n

بدأت جولة رئيس المركز بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتى تضم مكاتب (سجل مدني– شهر عقاري– بريد – تموين) و وحدة محلية ووحدة تضامن إجتماعي ومجمع زراعى.

وأكد رئيس المركز أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري علي أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن.

326964741_3479881855665312_7993070356249148287_n

كما استمع رئيس المركز لطلبات المواطنين اثناء جولتة التي تشمل العديد من القطاعات بدوائرهم، موجهاً بسرعة رصف الطرق المطروحة للرصف، إضافة لمراجعة خطة العام الماضي، وما تم طرحه هذا العام، ووجه بإيجاد طريق بديل عند رصف الطرق الرئيسية بالمدن والقرى ، لتحقيق السيولة المرورية، وضمان عدم التكدس، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس، حفاظا على الطلاب والعاملين بالتعليم، كما شدد على سرعة تلقى العاملين بجميع المصالح الحكومية والقطاعات لقاح كورونا المستجد .

326968237_1602696280161287_1576995494853235776_n

كما تفقد رئيس المركز أيضا الاعمال الانشائية لمحطات المعالجة وبعض المدارس و مراكز الشباب و محطة المياة و الوحدة الصحية بالوحدة المحلية ابيوها والقرى التابعة .

326980059_5796969893751054_3007423340629496_n

ووجه رئيس المركز إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات فى موعدها.

326982004_2899424673524550_4500863620121096383_n

 

رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا تفقد أعمال إنشاء مستشفي أبوقرقاص المركزي المشروعات الخدمية بقرية أبيوها ضمن مبادرة حياة كريمة تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

المقدم طارق عبد الوهاب| قدم جزءًا من ذراعيه فداءً للوطن.. والرئيس منحه رتبة عقيد

موعد بدء صرف مرتبات شهر يناير 2023 لموظفي وزارة البترول

«الداخلية»: تطوير 80 قسم شرطة و138 مركز أحوال مدنية و28 وحدة مرور

السلطات القضائية بلبنان تستأنف التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت

موعد انتهاء شهادة 25% في بنكي مصر والأهلي المصري والقاهرة

رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعطاء الأجيال

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية