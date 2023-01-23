رئيس مركز أبو قرقاص الجديد يتفقد أعمال إنشاء المستشفى المركزى الجديد

تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص حنوب محافظة المنيا في أولي جولاته بعد توليه مهام منصبه أعمال إنشاء مستشفى أبو قرقاص المركزى الجديد ضمن خطة مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، والتي تصل التكلفة الإجمالية لإنشائها إلى مليار جنيه؛ لمتابعة معدلات الأداء، والوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع، والعمل على إزالة أي معوقات.

واستمع رئيس المركز لشرح مفصل عن المشروع، حيث يعد مستشفى أبوقرقاص الجديدة من ضمن أكبر المستشفيات في المحافظة والتى تشمل أقسام “طوارئ، والأشعة، التعقيم، العيادات الخارجية، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، المعامل والمناظير، الصيدلية، النساء والتوليد، العنايات المركزة، عناية المبتسرين، والعمليات، سكن ومبيت للأطباء والحروق”.

ووجه رئيس المركز، بوضع لافتة للمواطنين موضح عليها تاريخ بدء وإنهاء الأعمال، مؤكدا ضرورة المتابعة المستمرة والالتزام بالمواعيد والجدول الزمني للانتهاء من المستشفى، الذي يخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

كما تفقد عددًا من المشروعات الخدمية الجارية بقرية ابيوها لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي ستغير خريطة الريف المصري تنفيذا لتوجيهات اللواء الوزير أسامة القاضى محافظ المنيا.

بدأت جولة رئيس المركز بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتى تضم مكاتب (سجل مدني– شهر عقاري– بريد – تموين) و وحدة محلية ووحدة تضامن إجتماعي ومجمع زراعى.

وأكد رئيس المركز أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري علي أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن.

كما استمع رئيس المركز لطلبات المواطنين اثناء جولتة التي تشمل العديد من القطاعات بدوائرهم، موجهاً بسرعة رصف الطرق المطروحة للرصف، إضافة لمراجعة خطة العام الماضي، وما تم طرحه هذا العام، ووجه بإيجاد طريق بديل عند رصف الطرق الرئيسية بالمدن والقرى ، لتحقيق السيولة المرورية، وضمان عدم التكدس، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس، حفاظا على الطلاب والعاملين بالتعليم، كما شدد على سرعة تلقى العاملين بجميع المصالح الحكومية والقطاعات لقاح كورونا المستجد .

كما تفقد رئيس المركز أيضا الاعمال الانشائية لمحطات المعالجة وبعض المدارس و مراكز الشباب و محطة المياة و الوحدة الصحية بالوحدة المحلية ابيوها والقرى التابعة .

ووجه رئيس المركز إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات فى موعدها.