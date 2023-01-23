الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس وصلت إلى 8 مليارات دولار بعد التطوير

علّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الانتقادات الموجهة وأن الأزمة الاقتصادية الحالية بسبب المشروعات القومية التي يجري تنفيذها، ضاربًا مثالا بمشروع قناة السويس الجديدة.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ71: "قناة السويس تطويرها جاء بهدف مجابهة تطورات التجارة الدولية"، متسائلًا: "هل كان ممكن قناة السويس اللي كان دخلها 4 ونص مليار دولار ميتمش تطويرها، والسنة دي بعد تطويرها بقى دخلها 8 مليارات دولار".

وواصل الرئيس السيسي التساؤل: "هل كان ممكن منتجاوزش التطويرات ومنستفيدش بالرقم ده دلوقتي، هل الرقم ده يعتبر كبير؟".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل عيد الشرطة الـ71، ويرافقه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.