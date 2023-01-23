سكرتير عام المنيا يعقد اجتماعا لمتابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

عقد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز السكرتير العام لمحافظة المنيا، اجتماعا لمتابعة إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية، طبقا لقرار المحافظ رقم 171 لسنة 2022 لمنع التعديات على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد خيري مساعد مدير الأمن، والمهندس طلب محمد مدير إدارة التعديات، ونواب رؤساء المدن التسع، ومديرية الزراعة ومسؤولي الإصلاح الزراعي وحماية الأراضي وعدد من الجهات المعنية.

وأكد السكرتير العام أن المحافظة مستمرة في تنفيذ تكليفات السيد المحافظ، بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددا على أن التعديات على الأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه وسيتم مواجهته بكل حسم.

ووجه السكرتير العام بسرعة إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشددا على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

5L2A5899

5L2A5907

5L2A5912