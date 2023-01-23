الإثنين 23 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سكرتير عام المنيا يعقد اجتماعا لمتابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز السكرتير العام لمحافظة المنيا، اجتماعا لمتابعة إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية، طبقا لقرار المحافظ رقم 171 لسنة 2022 لمنع التعديات على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد خيري مساعد مدير الأمن، والمهندس طلب محمد مدير إدارة التعديات، ونواب رؤساء المدن التسع، ومديرية الزراعة ومسؤولي الإصلاح الزراعي وحماية الأراضي وعدد من الجهات المعنية.

وأكد السكرتير العام أن المحافظة مستمرة في تنفيذ تكليفات السيد المحافظ، بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددا على أن التعديات على الأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه وسيتم مواجهته بكل حسم.

ووجه السكرتير العام بسرعة إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشددا على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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سكرتير عام المنيا متابعة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية المهندس طلب محمد مدير إدارة التعديات اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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