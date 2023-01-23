الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا ترحب بمساعى الاتحاد الأوروبى لإدراج «الحرس الثورى» على قوائم الإرهاب

الحرس الثوري
الحرس الثوري

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن بلادها ترحب بجهود يبذلها قادة الاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية.

وأضافت الوزيرة الألمانية، قبل اجتماع مع نظرائها في التكتل، اليوم الإثنين: "ما زلنا نرى في إيران نظامًا وحشيًا ضد شعبه. إن النظام الإيراني والحرس الثوري يرهبان شعبهما يومًا بعد يوم".

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إيران تحتج على طلب البرلمان الأوروبي إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يوضح متطلبات إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب

وقال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في وقت سابق، إن التكتل لا يمكنه إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يفيد بذلك.

ودعا البرلمان الأوروبي الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الكيانات الإرهابية، واتهمه بأنه مسئول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران وعن تزويد روسيا بطائرات مسيرة.

وقال بوريل للصحفيين، قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل: "هذا الأمر لا يمكن أن يصدر به قرار دون محكمة، قرار من المحكمة أولا. لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابيًا لأنك لا تعجبني". 

وأضاف أنه ينبغي على محكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة، قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن.

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البرلمان الأوروبى يطالب بإدراج الحرس الثورى الإيرانى على قائمة الإرهاب

الحرس الثوري الاتحاد الأوروبي الألمانية الايراني بيربوك

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