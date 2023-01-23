الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير النقل يعلن موعد تشغيل قطار «تالجو» الثانى على خط «القاهرة- الأقصر»

وزير النقل
وزير النقل

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن أنه من المقرر تشغيل القطار الثاني من فئة "تالجو" 27 يناير الجاري، على خط "القاهرة- الأقصر"، وذلك بعد تشغيل القطار الأول على خط "القاهرة- الإسكندرية"، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا تشغيل القطار الثاني تجريبيا دون ركاب على خط الصعيد.

وأضاف وزير النقل، في بيان اليوم الإثنين، أنه سيتم تشغيل القطار الثالث لتالجو على خط "القاهرة- أسوان"، والقطار الرابع على خط "القاهرة- الإسكندرية"، والخامس على خط "القاهرة- الأقصر"، والسادس على خط "القاهرة- أسوان"، لافتًا إلى أنه سيكون متاح الحجز على القطار الثاني بداية من 27 يناير.

وأوضح أن قطار "تالجو" لن يتوقف فى المراكز وسيتوقف فى المحافظات فقط، مشيرًا إلى أنه جارٍ الآن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتشغيل القطار الجديد على خط «القاهرة- الأقصر».

ويشكل تشغيل هذا القطار الفاخر نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، حيث تماثل قطارات «تالجو» الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوروبية، وتقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وتتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل إلى 160 كم/ ساعة، بالإضافة إلى جود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، ما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية، وكراسي مخصصة لذوي الهمم، وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية، ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب.

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