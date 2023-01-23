الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

آسر ياسين يواصل تصوير مسلسله الجديد وينتظر عرض «شماريخ»

شماريخ
شماريخ

يواصل النجم آسر ياسين تصوير حلقات مسلسله الجديد والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة. 

وفي سرية تامة يتم تصوير العمل حاليًا بين عدد من اللوكيشنات بالقاهرة حتى لا يتم تسريب قصته التي تدور في 8 حلقات حول جريمة قتل غامضة.

وعلم "الدستور" أن آسر ياسين كان قد تعاقد على هذا العمل مع المنصة بعد خروجه بشكل رسمي من السباق الرمضاني المقبل. 

ومن المقرر أن تعلن المنصة خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل العمل واسمه، حيث يعد العمل الأول الذي يجمع بين المخرج السدير مسعود وآسر ياسين.

والمسلسل يتم تصويره حاليًا في مصر، ويضم كلًا من محمود حميدة وركين سعد، على أن يتم الانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة. 

على جانب آخر، ينتظر آسر ياسين تحديد موعد نهائي لعرض فيلمه السينمائى الجديد "شماريخ". 

وأطلقت الشركة المنتجة للفيلم، أمس، على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر التشويقي الأول لفيلم "شماريخ"، الفيلم من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، ويعد التعاون الثاني الذي يجمع آسر ياسين وعمرو سلامة بعد 14 عامًا من آخر تعاون بينهما من خلال فيلم زي النهاردة عام 2008.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، وفكرة الفيلم تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم تربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب في انفجار شيء ما.

ويظهر في البوستر آسر ياسين مرتديًا قناعًا واقيًا للغاز، وفي يده بندقية مضيئة وبجانبه أمينة خليل، وفي الخلفية في السماء أشكال للشماريخ مطلقة في السماء.

آسر ياسين النجم آسر ياسين شماريخ فيلم شماريخ مسلسل آسر ياسين الجديد

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