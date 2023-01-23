الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وفي برقيته بهذه المناسبة، قال الدكتور مصطفى مدبولي: «يسرني أن أبعث إليكم وإلى هيئة الشرطة من ضباط وجنود، أخلص التهاني، وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية المهمة، التي ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، متمنيا لكم دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار».

الاحتفال بعيد الشرطة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء السفير نادر سعد الشعب المصري العزة والكرامة هيئة الشرطة محمود توفيق وزير الداخلية

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