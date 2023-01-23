تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 738 شاحنة و29 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 340 شاحنة و16 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 398 شاحنة و13 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل وغادرت السفينتين الحرية 2 ودليلة، كما تم تداول 2500 طن بضائع 280 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا وغادرت السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث ايلة وبريدج وسينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1220 راكب بموانيها.