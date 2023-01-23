تنعقد بعد قليل، الجمعية العمومية لشركة التعاون للبترول، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي المقبل 2023- 2024

انعقاد الجمعية العمومية لشركة التعاون للبترول .. اليوم

ومن المقرر أن يستعرض المهندس ايمن نجيب، شركة التعاون للبترول الموازنة التخطيطية للشركات عن العام المالي 2024/2023، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

كان قد ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام «أنابيب البترول وبتروجاس والقاهرة لتكرير البترول» عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى المقبل 2023- 2024 بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وخلال انعقاد الجمعية العامة لشركة بتروجاس، أوضح الملا، أن منظومة نقل وتداول البوتاجاز شهدت استقراراً وتطورا وتقدما ملحوظاً خلال السنوات الماضية نتيجة الدعم السياسى والتخطيط الجيد وتنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية التى كانت عاملاً أساسيا فى إزالة اختناقات توزيع البوتاجاز خاصة فى محافظات الصعيد التى كانت تعانى منها من قبل بسبب عمليات النقل باللوارى من الشمال للجنوب، حيث تم تنفيذ مستودعات جديدة فى سوهاج وخطوط أنابيب، فضلاً عن تنويع مصادر استلام البوتاجاز المستورد ودخول ميناء دمياط واستيعابه ناقلات حمولة ٤٥ ألف طن بجانب ميناء الإسكندرية، وأيضا المشروعات التى تمت مع شركة سونكر بميناء السخنة وزيادة رصيف استلام البوتاجاز مع شركة سوميد، مما ساهم فى استلام كميات أكبر من البوتاجاز وتوافره للمستهلكين فى سهولة ويسر فى جميع الأوقات بمختلف محافظات مصر، هذا بالإضافة إلى تطوير مراكز ومصانع تعبئة وتوزيع البوتاجاز ورفع كفاءة إصلاح الأسطوانات القديمة.

وخلال انعقاد جمعية شركة القاهرة لتكرير البترول، أكد الملا، الدور المهم الذى تقوم به الشركة سواء فى منظومة التكرير حيث تمثل ٣٠٪ من إجمالى حجم كميات التكرير على مستوى الجمهورية، أو من خلال رئاستها للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد وما تشهده هذه المنطقة من أعمال تطوير وتقديم خدمات لأهل المنطقة، مشيراً إلى أن الشركة شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة الوحدات الإنتاجية وتنفيذ مشروعات التحول الرقمى، وأنها كانت سباقة فى تنفيذ مشروع استرجاع غازات الشعلة مما يحقق مردوداً إيجابياً على المستويين البيئى والاقتصادى، مشيرا إلى دورها فى مجال التصنيع المحلي وتقديم الخدمات للشركات الشقيقة ليحقق عائد إضافى للشركة بجانب مجال التكرير.