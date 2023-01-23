الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطلين بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في نشاطهما الإجرامي.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات برصد صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يبدى من خلالها المُعلن قدرته على مزاولة أعمال الدجل والشعوذة، مُقابل مبلغ مالى يتحصل عليه من المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحديده والقي القبض علي عاطل "ممارس أعمال الدجل والشعوذة، وآخر "معاون له"، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.

وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على هاتفى محمول "محمل عليهما الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم"، والأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

4 أيام على ذمة التحقيقات إخطار ادارة ادار أعمال الدجل والشعوذة اجراءات احتيال الإجراءات القانونية اللازمة الاحتيال على المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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