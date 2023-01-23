الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

قائمة أسعار الحديد بالسوق المحلي بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 23 يناير 2023

حديد
حديد

استقرت أسعار حديد التسليح بمستهل تعاملات صباح يوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023 بالسوق المحلي المصري علمًا بأن الأسعار المعلنة للحديد هي تسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار بمقدار يتراوح بين 300 إلى 500 جنيه.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 

سعر طن الحديد  بالسوق المحلي بمستهل  تعاملات يوم الاثنين 23 يناير 2023 

سجل سعر طن حديد عز بالسوق المحلي ما بين 28,450 جنيه 28,600 جنيه تسليم أرض المصنع.

كما سجل سعر طن حديد بشاى بالسوق المحلي  مابين 28,200 جنيه 28,300 جنيه تسليم أرض المصنع.

وبلغ سعر طن حديد العتال بالسوق المحلي مابين 27,400 جنيه 27,500 جنيه تسليم ارض المصنع.

كما بلغ سعر طن حديد عطية بالسوق المحلي ما بين 27,150 جنيه 27,150 جنيه تسليم ارض المصنع.

ويستقر سعر حديد سرحان  بالسوق المحلي ما بين 27,100 جنيه 27,100 جنيه.

وجاء سعر طن حديد المراكبى بالسوق المحلي ما بين 27,200 جنيه 27,200 جنيه تسليم أرض المصنع.

وبلغ سعر طن حديد المصريين بالسوق المحلي ما بين 27,350 جنيه 27,350 جنيه تسليم أرض المصنع.

كما بلغ سعر طن حديد الكومي  بالسوق المحلي مابين 27,200 جنيه 27,200 جنيه تسليم أرض المصنع.

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كما سجل سعر طن حديد المعادى  بالسوق المحلي ما بين 27,150 جنيه 27,150 جنيه تسليم أرض المصنع.

كما جاء سعر طن حديد العشري  بالسوق المحلي ما بين 27300 جنيه 27,350 جنيه تسليم أرض المصنع.

كما سجل سعر طن حديد مصر ستيل  بالسوق المحلي مابين 27,350 جنيه 27,350 جنيه تسليم ارض المصنع.

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