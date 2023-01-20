أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 20-1-2023

ننشر لكم سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 20-1-2023، حيث سجلت أسعار الحديد ارتفاعًا جديدًا من بعض الشركات العاملة في السوق لتكون المرة الثانية لبعض الشركات للمرة الثانية خلال يناير الجاري، وأرجعت الشركات الزيادة في سعر الحديد إلى ارتفاع سعر الدولار بعد اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع قيمة العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 20-1-2023.

ارتفاع سعر الحديد في مصر

ارتفع سعر حديد السويس للصلب وبلغ نحو 26850 جنيهًا للطن، بزيادة 1000 جنيه للطن، وهي الزيادة الثانية للشركة خلال شهر يناير الجاري.

وارتفع سعر حديد عز ليسجل 26985 جنيهًا سعر أرض المصنع بعد أن أعلنت الشركة الأربعاء الماضي زيادة بقيمة ١٠٠٠ جنيه.

وبلغ سعر الحديد في مصنع المراكبي للصلب 25500 جنيهًا للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

وبلغ سعر طن الحديد من حديد الجارحي 25500 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

وسجل حديد العشري للصلب 23300 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

واستقر سعر الحديد من مصنع بشاي للصلب عند 27360 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر الحديد من شركة المصريين لتسجل 25850 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

أسمنت المسلح من 1940 إلى 1950 جنيهًا.

سعر أسمنت النصر 1900 جنيه.

سعر أسمنت الممتاز من 1960 إلى 1965 جنيهًا.

سعر أسمنت التعمير 1700 جنيه.

سعر أسمنت المنيا 1910 جنيهات.

سعر أسمنت المصريين 1720 جنيهًا.

سعر أسمنت الصعيد 1760 جنيهًا .

سعر أسمنت أسيوط 1750 جنيهًا.

سعر أسمنت النهضة 1750 جنيهًا.

سعر أسمنت وادي النيل من 1840 إلى 1850 جنيهًا.

سعر أسمنت المخصوص 1860 جنيهًا.

سعر أسمنت أسوان من 1770 إلى 1780 جنيهًا.

سعر أسمنت العسكري 1840 جنيهًا.

سعر أسمنت سيناء 1840 جنيهًا.

سعر أسمنت السويس من 1930 إلى 1940 جنيهًا.

سعر أسمنت السهم 1840 جنيهًا.

سعر أسمنت المعلم من 1850 إلى 1860 جنيهًا.

سعر أسمنت حلوان من 1930 إلى 1940 جنيهًا.

سعر أسمنت السويدي من 1990 إلى 1995 جنيهًا.