الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 23 يناير 2023 فى محلات الصاغة المصرية

الذهب
الذهب

يعرض التقرير سعر الذهب اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في محلات الصاغة المصرية وذلك عقب استقرار أسعار المعدن النفيس في اليوم الثاني للتداول عقب انتهاء عطلة البورصة العالمية حيث تراجعت الأسعار بنسبة 0.3  دولار للأونصة وذلك عقب صعود الدولار وسط قلق من التراجعات المفاجأة لأسعار المعدن النفيس بسبب توجيهات الفيدرالي الأمريكي.

سعر الذهب اليوم الإثنين 23 يناير 2023

يشهد سعر الذهب اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في محلات الصاغة المصرية حالة من الاستقرار خلال تعاملات بداية الأسبوع مقارنة بتعاملات ختام الأسبوع الماضي حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في الدول العربية نحو 1780 جنيها في حين تراجعت الأوقية لمستوى 1926 دولارا.

 

يذكر أن أسعار المعدن النفيس قد شهدت حالة من التذبذب في أسعار التداول منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي حيث ارتفعت أسعار كافة أعيرة الذهب بنحو 300 جنيه للجرام مع إقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية كنوع من الاستثمار الأمن المدخرات.

 

أسعار الذهب اليوم في الصاغة المصرية كما يلي:-

سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 2034.25 جنيه.
الشراء 2011.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

 

سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 1864.75 جنيه.
الشراء 1843.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.

 

سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 1780 جنيها.
الشراء 1760 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقاط.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 1525.75 جنيه.
الشراء 1508.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

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سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 1186.75 جنيه.
الشراء 1173.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.

 


سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة

البيع 1017.25 جنيه.
الشراء 1005.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 9 في محلات الصاغة

البيع 762.75 جنيه.
الشراء 754.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

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سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة

البيع 14240 جنيها.
الشراء 15495 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 40 نقطة.

 

سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة

البيع 1927$.
الشراء 1926$.
بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

 

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وائل لطفي

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