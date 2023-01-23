لماذا يواجه الاقتصاد الأمريكى حالة من عدم اليقين بالرغم من تراجع البطالة؟

أجابت مجلة فوربس الأمريكية، علي تساؤل لماذا يواجه الاقتصاد الأمريكي حالة من عدم اليقين بالرغم من تراجع البطالة وانخفاض التضخم؟

ذكرت المجلة، أن أرقام التوظيف والتضخم لشهر ديسمبر كانت جيدة جدًا - وعندما ننظر إلى المقاييس المختلفة للاقتصاد ككل ، لا يبدو أننا نتجه نحو الركود.

إذا كان هذا هو الحال ، فلماذا تبدو الأمور ضعيفة للغاية؟، فقد يكون جزء من شعورك بالضيق العام لأنه على الرغم من أن الاقتصاد يعمل بشكل جيد، إلا أن سوق الأسهم ليس كذلك.

علاوة على ذلك شهدت الشركات الكبرى التي تصدرت عناوين الصحف عمليات تسريح للعمال، على الرغم من أن موظفيها يشكلون 2٪ فقط من القوة العاملة الأمريكية.

اضافت المجلة أن مصدر آخر للخوف هو أن الاحتياطي الفيدرالي يلعب لعبة خطيرة (رغم أنها ضرورية)، ورفع أسعار الفائدة لخفض التضخم ينطوي على مخاطر حدوث ركود. ومع ذلك ، فهي واحدة لم نرها تتحقق حتى الآن ، وتشير أحدث الأرقام إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قادرًا على تحقيق هبوط ناعم.

وانخفضت معدلات البطالة بالفعل إلى مستويات ما قبل الوباء لعدة أشهر ، لكنها انخفضت في ديسمبر 2022 إلى 3.5٪ فقط، في الاقتصاد ككل ، هناك 1.7 فرصة عمل متاحة لكل أمريكي عاطل عن العمل.



وتباطأ نمو الأجور في الساعة في ديسمبر 2022 ، حيث انخفض من 5٪ نمو في سبتمبر 2022 إلى 4.6٪. في حين أن هذه ليست أخبارًا مذهلة للعمال ، إلا أن التضخم بدأ في التباطؤ في نفس الوقت.

التضخم يتباطأ

ذكرت المجلة، على الرغم من أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أقر بأنه لا يوجد دليل على أن نمو الأجور تسبب في التضخم أو عززه ، فقد استشهد به كثيرًا أيضًا كسبب كان على الاحتياطي الفيدرالي أن يكون عدوانيًا للغاية مع رفع أسعار الفائدة على مدى الأشهر العشرة الماضية، فقد يؤدي الانخفاض في نمو الأجور، إذا استمر إلى تشجيع بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وبلغ التضخم السنوي ذروته عند 9.1٪ في يونيو 2022. وتظهر الأرقام الأخيرة من نوفمبر 2022 تباطؤًا إلى 7.1٪، لا يزال هذا بعيدًا عن المثالية لأن هدف الاحتياطي الفيدرالي هو إعادتها إلى 2٪ أو أقل، حتى لو كانت "ليست جيدة بما فيه الكفاية"، لا يزال التباطؤ ذا مغزى، إنه يشير إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح.

الانكماش هو نتيجة لتضاؤل ​​التضخم

تابعت المجلة في تقريرها، نتيجة لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية هي انخفاض التضخم ، ولكن يتم تحقيق هذا التضخم المنخفض من خلال الانكماش العام في السوق، فهو جزء من سبب قلق الكثيرين بشأن الركود هو أنها لعبة صعبة يلعبها الاحتياطي الفيدرالي، لأن الخط الفاصل بين النجاح في خفض التضخم ودفع البلاد إلى الركود هو خط رفيع.

خلال الشهر الماضي، أصبح المزيد من الاقتصاديين متفائلين بأن الولايات المتحدة قد تكون قادرة على تجنب الركود حتى في بيئة الاهتمام العالية. نعمة الادخار لدينا هي سوق العمل.

بينما يبدو أن البطالة لن تكون مشكلة في المستقبل القريب، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان نمو الأجور يستمر في التباطؤ. عندما يكون التضخم 7.1٪ ، فإن نمو الأجور بنسبة 4.5٪ لا يكفي لمواكبة تكاليف المعيشة. إذا اتسعت هذه الفجوة ، فقد تسبب مشكلة للمستهلك الأمريكي العادي.

أشارت المجلة إلى أن الشيء الذي لا يريد أحد منا الاعتراف به، أنه بينما تحركنا السياسة الفيدرالية بعيدًا عن الاعتراف بالوباء مع مرور كل يوم ، فإن حقيقة الأمر هي أنه لا يزال يؤثر بشكل كبير على حياتنا والاقتصاد الأكبر.

واحتلت سياسات الإجازات المرضية والفجيعة مركز الصدارة خلال العام الماضي لأن الكثير من الأمريكيين أصيبوا بالمرض ، وهناك دعم أقل للموظفين الذين يحتاجون إلى البقاء في المنزل للتعافي مما كان عليه في سنوات الوباء السابقة. يتسبب مرض كوفيد الطويل في الإعاقة والوفاة ، وهما مشكلتان عندما تؤثران على القوى العاملة.

حتى لو كانت الولايات المتحدة قد انتهت بالفعل من فيروس كورونا ، فإن الدول الأخرى لم تفعل ذلك بالتأكيد، في اقتصادنا العالمي ، يؤثر انتشار المرض في الصين بشكل مؤكد على سلاسل التوريد والأسواق في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الولايات المتحدة، في حين أن الصين ليست الدولة الوحيدة التي تصارع هذا الفيروس ، إلا أنها تنتج أحد الناتج المحلي الإجمالي الرائد في العالم.